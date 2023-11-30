Умер сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

Он занимал должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 62-м году жизни, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

Лебедев был первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"Сенатор от правительства Нижегородской области - Владимир Альбертович Лебедев умер. В регионе работал на руководящих должностях в "Нижновэнерго", "Лукойле", заместителем губернатора Нижегородской области. Был заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства", - написал Никитин.

По словам губернатора, Лебедев всегда проявлял профессионализм, был неравнодушным и позитивным. "Просто от себя лично - очень хороший человек! У меня нет слов… У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним - шок… ужасная трагедия. Молодой совсем. Только что был юбилей - 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях", - добавил губернатор и выразил соболезнования родным и близким.

В Нижегородской области в сентябре прошли выборы губернатора, победу на которых одержал Глеб Никитин. Позднее на брифинге глава региона сообщил, что Лебедев продолжит представлять область в Совете Федерации.