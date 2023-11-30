Лавров и глава МИД Казахстана обсудили в Скопье взаимодействие в ОБСЕ

Также стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки в контексте итогов официального визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан 9 ноября

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) взаимодействие двух стран в рамках объединения.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня в контексте итогов официального визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Республику Казахстан 9 ноября, а также развитие взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан в ОБСЕ и на других международных площадках", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

9 ноября Путин нанес официальный визит в Казахстан, провел переговоры с Токаевым, также главы государств приняли участие в форуме межрегионального сотрудничества. По итогам переговоров был подписан пакет документов, в том числе совместное заявление к десятилетию подписания Договора между Россией и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.