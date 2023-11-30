Медведев уверен, что в сухом остатке не будет ни Украины, ни Зеленского

Зампред Совбеза РФ отметил, что "пока идет война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Предполагаемая отмена выборов на Украине приведет к тому, что в конечном итоге не останется ни самой страны, ни ее президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "пока идет война до последнего украинца, но нет выборов, есть зеленские", и наоборот, "выборы для них - бесславный конец". С этим, по мнению Медведева, и связана "истерика" действующего украинского лидера "с целью отказа от избрания президента пока еще существующей страны 404".

"Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни "президента" у такой "Украины" не будет, ни "Украины" у такого "президента", - написал Медведев.

Он выделил несколько причин отказа действующей украинской власти от выборов: "1. Вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального "контрнаступа" с большим количеством жертв. 2. Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови. 3. Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично".

Ранее представители всех фракций Верховной рады, включая пропрезидентскую "Слуга народа", подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения. Об этом сообщило украинское издание "Страна", которое приводит фото страниц документа.