Первый зампред комитета СФ заявил, что сенатор Владимир Лебедев умер скоропостижно

Сергей Митин также назвал Лебедева жизнелюбом и хорошим специалистом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев, умер на 62-м году жизни, был жизнелюбом и хорошим специалистом, никогда ни на что не жаловался. Об этом ТАСС рассказал его коллега по комитету, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

"Он скоропостижно скончался. Нет слов. Я пребываю в шоке. Очень хорошо знаю Владимира Альбертовича много лет как замечательного человека, хорошего специалиста, настоящего патриота, мужественного парня, который никогда ни на что не жаловался и всегда был жизнелюбом", - сказал сенатор в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он добавил, что поражен и глубоко опечален этой новостью, ведь только 30 ноября, по словам Митина, несколько человек разговаривали с Лебедевым. Сенатор также уточнил, что ему неизвестно о каких-либо заболеваниях коллеги, которые могли привести к такому трагическому исходу.

Также парламентарий рассказал, что на последнем заседании комитета, где Лебедев был избран первым зампредом, он в шутку сказал, что ему хорошо жилось не будучи первым заместителем председателя. "На это я сказал ему: "Ну, что ж, придется. Кому как не вам?" - добавил Митин.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем Telegram-канале отметил, что Лебедев никогда никого не подводил, брался за самое трудное дело и становился примером. "Одинаково успешно работал на "Лукойле", в "Нижновэнерго", в правительстве Кировской, потом Нижегородской области. Помню его в 2010-м. Страшное время, когда горели леса, а он как замгубернатора был в центре этого огненного урагана, делал все возможное, чтобы помочь людям", - написал Люлин. Он добавил, что Лебедев был самым эффективным главой федерального агентства лесного хозяйства. "По-настоящему любил природу, требовал относиться к ней разумно. Много лет он представлял Нижегородскую область в Совете Федерации, защищал интересы региона", - рассказал председатель Заксобрания области.