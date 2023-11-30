Сенатора Лебедева похоронят в Нижнем Новгороде 2 или 3 декабря

Точную дату определят родственники

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сенатора от правительства Нижегородской области Владимира Лебедева, умершего в четверг на 62-м году жизни, похоронят 2 или 3 декабря в Нижнем Новгороде, точную дату определят родственники.

Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

О смерти сенатора сообщил ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По дате похорон пока ясности нет. Или суббота, или воскресенье. Решат родственники. Место [похорон] там, в Нижнем", - сказал собеседник агентства.