Москалькова сообщила о взаимном посещении с украинским коллегой 119 военнопленных

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, условия содержания и медицинское обслуживание пленных соответствуют международным нормам

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Омбудсмены РФ и Украины на условиях взаимности одновременно посетили по 119 пленных военнослужащих двух стран. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Согласно договоренности с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Д. В. Лубинцом на условиях взаимности одновременно посетили при содействии Минобороны России - 119 украинских военнослужащих, находящихся в России. Украинский омбудсмен - 119 российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины", - написала Москалькова в Telegram-канале.

Она сообщила, что российские военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, "содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, им оказывается при необходимости медицинская помощь", они смогли записать видеообращения для родственников, которые омбудсмен обещает передать.

По словам Москальковой, она со своей стороны побеседовала лично с каждым из украинских пленных - их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам. "Многие из них сообщили, что компетентными российскими органами им была предоставлена возможность позвонить родственникам по телефону. Ряд украинских военнослужащих передали письма и видеообращения для родственников", - рассказала омбудсмен.