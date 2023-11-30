Захарова призвала Бербок сосредоточиться на доступе всех членов ОБСЕ к площадке заседаний

Официальный представитель МИД РФ отметила, что не нужно следить за тем, как выступает и слушает выступления коллег в Скопье министр иностранных дел России Сергей Лавров

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Германии Анналене Бербок сосредоточиться на проблеме доступа всех членов ОБСЕ к площадке заседания Совета министров иностранных дел организации, а не следить за тем, как выступает и слушает выступления коллег в Скопье министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат обратила внимание на заявление Бербок, где министр отметила, что глава российского МИД появляется в зале якобы "только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других".

"Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, поскольку польское председательство не направило России приглашение на заседание, - прокомментировала соответствующее заявление Захарова в своем телеграм-канале. - При случае расскажите Анналене, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить - лишь находясь в зале".

Представитель МИД РФ выразила сожаление, что Бербок раньше не сообщила, что "так жаждет любоваться Лавровым в зале". "Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы", - резюмировала Захарова.

Год назад Лавров не принял участия в СМИД ОБСЕ. В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент председателем, отказала российской делегации во главе с министром в участии в заседании СМИД в городе Лодзь. МИД РФ тогда заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В 2023 году Северная Македония, которая, как и страны ЕС, в феврале 2022 года запретила полеты российских авиаперевозчиков, приняла решение "открыть небо" для Лаврова. Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, на ней члены организации должны договориться о назначениях на ряд ключевых постов, включая пост генерального секретаря.