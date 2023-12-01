В МИД РФ заявили, что подход Запада к теме климата приобретает черты экоэкстремизма

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин обратил внимание на то, как "странам глобального Юга навязываются жесточайшие стандарты и нормативы "зеленой трансформации"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Подход западных стран по климатическому направлению приобретает черты экоэкстремизма, Россия выступает за коллективные решения проблем в этой сфере. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина, опубликованной в журнале "Международная жизнь".

"Мы не собираемся отрицать существование проблем в сфере экологии и климата. Выступаем за поиск коллективных путей их решения. Однако подход западников все больше приобретает черты экоэкстремизма", - сказал он.

Дипломат в этой связи обратил внимание на то, как "странам глобального Юга, где в свое время развитые государства размещали вредное промышленное производство, навязываются жесточайшие стандарты и нормативы "зеленой трансформации". "От развивающихся государств требуют форсированного энергоперехода, что предполагает резкое сокращение использования ископаемых ресурсов и прекращение инвестиций в развитие традиционного ТЭК (топливно-энергетический комплекс - прим. ТАСС), - подчеркнул Дробинин. - Расчет - в неоколониальной логике - делается на получение суперприбылей от поставок продукции с "зелеными" технологиями и долговременного подчинения энергоотрасли американским и европейским ТНК (транснациональная компания - прим. ТАСС), в том числе для выкачивания денег на свой собственный энергопереход".

Директор департамента при этом подчеркнул, что "в итоге многие страны рискуют впасть в энергетическую бедность и, как следствие, столкнуться с нехваткой ресурсов для развития". "Сами же западники, например в ЕС, не гнушаются при необходимости наращивать угольную и мазутную генерацию", - указал дипломат.