МИД РФ считает, что Запад будет подгонять законы под задачу конфискации активов россиян

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин отметил, что сейчас власти западных стран подошли к "трудному вызову"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти ряда стран Запада будут подгонять законодательство и пропаганду под задачу конфискации активов российских граждан. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина в журнале "Международная жизнь".

По оценке дипломата, сейчас власти на Западе вплотную подошли к "трудному вызову", решая, "как преподнести планируемую конфискацию авуаров частных собственников из России".

"В рамках неолиберальной парадигмы ответ напрашивается сам собой. Нарушать принцип неприкосновенности частной собственности, на котором строилась "рыночная экономика", конечно, нельзя, но если очень нужно, то можно - но только Западу и в отношении представителей стран с "авторитарными", не либеральными режимами, - подчеркнул Дробинин. - Под эту идеологическую конструкцию будут подгонять законодательство и пропаганду".