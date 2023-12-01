Сальдо рассказал, что ВСУ бьют западными ракетами по тыловым городам Херсонщины

Губернатор Херсонасой области отметил, что украинские военные обстреливают гражданские объекты всеми видами дальнобойного оружия

ГЕНИЧЕСК, 1 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины применяют дальнобойные управляемые ракеты западного производства для обстрелов гражданских объектов в тыловых населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Новая тенденция - нанесение террористических ударов дальнобойными управляемыми ракетами западного производства по гражданским объектам в глубине нашей территории", - сказал он.

Губернатор отметил, что ВСУ обстреливают гражданские объекты всеми видами дальнобойного оружия: артиллерией, минометами, РСЗО, дронами-камикадзе. Однако, по его словам, российская ПВО усилила прикрытие региона с воздуха. "Ведется также работа на упреждение по выявлению корректировщиков, и она дает результаты", - добавил Сальдо.

"Несмотря на обстрелы киевского режима, в прибрежных населенных пунктах жизнь продолжается и восстанавливается. Открываются новые отделения банков, офисы государственных учреждений, магазины, работают больницы и все государственные службы", - подчеркнул он.