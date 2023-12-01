Посол РФ в Китае назвал Москву и Пекин образцом сотрудничества в XXI веке

Игорь Моргулов подчеркнул, что важнейшей опорой российско-китайского взаимодействия является совпадение позиций по ключевым вопросам глобальной повестки

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Китая представляют собой образец сотрудничества между крупными странами в XXI веке. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов в интервью китайской газете "Хуаньцю шибао".

"Отношения России и Китая без преувеличения представляют образец межгосударственного сотрудничества крупных держав в XXI веке", - отметил посол РФ в КНР.

Моргулов подчеркнул, что "важнейшей "несущей опорой" российско-китайского взаимодействия является близость или совпадение позиций по ключевым вопросам глобальной повестки и региональным проблемам, общие взгляды на логику формирования новой модели мироустройства", которая, по его словам, была бы более представительной и демократичной, а также отражала бы интересы всех участников международного процесса.

Посол подтвердил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих сторон и не являются военно-политическим союзом, хотя и превосходят этот формат взаимодействия по многим параметрам.

Об укреплении безопасности в Центральной Азии

Моргулов также отметил, что Россия готова укреплять координацию с Китаем в деле поддержания безопасности в странах Центральной Азии. "Безопасность, стабильность и благополучие наших центральноазиатских партнеров отвечает интересам России и Китая. Готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета и национального развития, не приемлем попыток экспорта в регион цветных революций и внешнего вмешательства в его дела", - отметил посол.

Он обратил внимание, что подход Китая и России к развитию сотрудничества с государствами Центральной Азии принципиально отличается от политики США и их союзников. "Мы видим, что они наращивают свою активность в излюбленном ими стиле давления и шагов, идущих вразрез с принципом невмешательства в дела суверенных государств. Коллективный Запад рассматривает взаимодействие со странами региона прежде всего с точки зрения продвижения антироссийской и антикитайской повесток. Это недопустимо. Это ровно противоположный нашему подход", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что РФ положительно относится к развитию равноправного, взаимовыгодного сотрудничества Китая и стран Центральной Азии, рассматривая его как один из факторов поддержания стабильности и стимулирования экономического роста в регионе.