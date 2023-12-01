В Новосибирске закрылось генеральное консульство Германии

За услугами предложили обращаться в посольство в Москве

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство Германии в Новосибирске прекратило работу.

Это следует из информации с официального сайта представительств Германии в России.

"Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве", - говорится на сайте.

Ранее сообщалось о решении правительства РФ ввести для сотрудников германских представительств и организаций квоты на уровне 350 человек, что ограничило работу генеральных консульств Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске - планировалось закрыть их до конца 2023 года.

В настоящее время продолжают работу посольство в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.