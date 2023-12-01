Постпред РФ в Женеве заявил, что все положения Устава ООН сохраняют актуальность

Геннадий Гатилов указал, что государства должны их соблюдать, а не изобретать некие новые правила поведения, как это делают США и их ближайшие союзники

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Все положения Устава ООН сохраняют свою актуальность, и государства должны их соблюдать, а не изобретать некие новые правила поведения, как это делают США и их ближайшие союзники. Об этом заявил постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"США и их ближайшие союзники продвигают концепцию "порядка, основанного на правилах", которые придуманы ими самими. Нас это не устраивает, - сказал дипломат. - Мы считаем, что международный порядок должен базироваться на Уставе ООН и принципах международного права, а не на тех правилах, которые они под себя верстают, а потом навязывают другим государствам". "На этой объединительной повестке дня у нас сейчас строится вся внешняя политика. Речь идет об объединительной повестке, основанной на Уставе ООН", - пояснил Гатилов.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли вопрос об изменении или корректировке Устава ООН, глава российской дипмиссии сказал: "Нет, так вопрос не стоит, потому что если сейчас заняться исправлением устава, то это приведет вообще к развалу всей системы ООН. В уставе нет ничего такого, что требует корректировки. Все записанные там в 1945 году положения актуальны".

"Смысл состоит в том, чтобы государства строго придерживались Устава ООН, а не изобретали свои новые правила поведения на международных площадках. В этом сейчас суть дискуссий, которые ведутся и в Женеве, и в Нью-Йорке", - продолжил постпред РФ. Для России "приоритетом являются Устав ООН и заложенные в нем положения и принципы". США же и их союзники считают приоритетом "пресловутые правила, которые они сами выдумывают", а их "порядок, основанный на правилах", очень многих не устраивает, в частности глобальный Юг".

Гатилов напомнил, что Россия вместе с союзниками создала группу поддержки Устава ООН. В ней больше 20 государств, которые исходят из того, что международные отношения необходимо строить на основе Устава ООН. "В рамках группы поддержки Устава ООН мы сделали много совместных заявлений в различных международных организациях. Эти заявления отражают нашу общую позицию. Это касается и прав человека, и проблематики здравоохранения, развития, торговли. Здесь у нас есть союзники, с которыми мы активно ведем работу", - пояснил дипломат. Одна из таких стран - Венесуэла. "Мы признательны Венесуэле за координирующую роль, которую она взяла на себя в рамках группы друзей по защите Устава ООН", - заключил постпред РФ.