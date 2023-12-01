Постпред РФ в Женеве заявил об отсутствии альтернативы ООН на настоящий момент

Геннадий Гатилов отметил, что Россия поддерживает реформирование ООН, которое "отвечало бы интересам всех государств и всех групп государств"

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за сохранение и укрепление ООН, альтернативы этой организации на настоящий момент не существует. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Альтернативы ООН на сегодняшний день не существует. Если не будет ООН, то не будет ничего. Непонятно, на какой основе тогда нужно будет строить международные отношения. Поэтому мы выступаем за сохранение и укрепление ООН", - отметил дипломат.

Россия поддерживает реформирование ООН, которое "отвечало бы интересам всех государств и всех групп государств", продолжил Гатилов. "В этом плане ООН, в каком бы состоянии она сейчас ни находилась, какие бы ни переживала трудные эпизоды в своей деятельности, все же остается единственной универсальной международной организацией, где и следует искать точки соприкосновения и ответы на вызовы, с которыми сталкивается человечество, - подчеркнул постпред РФ. - Исходя из этого мы работаем в Женеве и стараемся, как бы трудно это ни было, держать планку в нашу пользу и в пользу продолжения конструктивного сотрудничества со всеми странами".

"Даже во времена холодной войны нам удавалось в ООН, включая Совет Безопасности, находить взаимоприемлемые решения, которые не позволяли миру скатываться к грани мировой войны", - отметил дипломат. Сейчас ситуация "стала сложнее, в частности в ООН, надо это признать", сказал он. "Потому что наши оппоненты отказываются слушать то, что мы им говорим, и учитывать наши интересы", то есть в ООН "стало гораздо сложнее работать в этом плане, и это относится к ООН в целом, включая отделение в Женеве, стало сложнее находить общие решения", отметил Гатилов.

Однако Россия "не закрывает двери к разговору с западными оппонентами", добавил дипломат. "Мы не уходим от дискуссии, мы участвуем в ней, - сказал Гатилов. - С их стороны мы чувствуем отторжение, нежелание разговаривать с нами. Они даже стали опасаться поддерживать личные контакты, что очень странно для дипломатической практики. Отказываются встречаться, обсуждать вопросы в двустороннем плане". "Это очень печально, потому что дипломатия не должна идти по пути прекращения контактов. Нужно идти по пути выслушивания друг друга и по возможности учета интересов друг друга", - заключил постпред РФ.