1 декабря, 06:20,
обновлено 1 декабря, 06:42
Ситуация на Корейском полуострове

Захарова считает, что деэскалации на Корейском полуострове мешает военная активность США

Официальный представитель МИД РФ заявила, что решению проблемы также поможет налаживание взаимоуважительного диалога всех вовлеченных сторон

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Путь к деэскалации напряженности на Корейском полуострове лежит через прекращение агрессивной военной активности США, а также налаживание взаимоуважительного диалога всех вовлеченных сторон. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с намерением КНДР возобновить все военные меры, приостановленные межкорейским Военным соглашением от 19 сентября 2018 года.

"В Москве убеждены, что путь к деэскалации напряженности лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе, а также налаживание взаимоуважительного диалога на основе учета законных интересов в области безопасности всех вовлеченных в корейское урегулирование сторон", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что решение Пхеньяна последовало в ответ на частичную приостановку Сеулом действия Военного соглашения 2018 года под предлогом запуска КНДР разведывательного спутника 21 ноября.

"Указанный документ, наряду с Соглашением о перемирии от 1953 года, играет важную роль в поддержании стабильности на Корейском полуострове и предотвращении вооруженных инцидентов в районе демилитаризованной зоны, чреватых перерастанием в крупномасштабный конфликт", - акцентировала внимание Захарова. 

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