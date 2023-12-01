Захарова считает, что деэскалации на Корейском полуострове мешает военная активность США

Официальный представитель МИД РФ заявила, что решению проблемы также поможет налаживание взаимоуважительного диалога всех вовлеченных сторон

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Путь к деэскалации напряженности на Корейском полуострове лежит через прекращение агрессивной военной активности США, а также налаживание взаимоуважительного диалога всех вовлеченных сторон. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с намерением КНДР возобновить все военные меры, приостановленные межкорейским Военным соглашением от 19 сентября 2018 года.

"В Москве убеждены, что путь к деэскалации напряженности лежит через прекращение агрессивной военной активности Вашингтона в субрегионе, а также налаживание взаимоуважительного диалога на основе учета законных интересов в области безопасности всех вовлеченных в корейское урегулирование сторон", - подчеркнула дипломат.

Она отметила, что решение Пхеньяна последовало в ответ на частичную приостановку Сеулом действия Военного соглашения 2018 года под предлогом запуска КНДР разведывательного спутника 21 ноября.

"Указанный документ, наряду с Соглашением о перемирии от 1953 года, играет важную роль в поддержании стабильности на Корейском полуострове и предотвращении вооруженных инцидентов в районе демилитаризованной зоны, чреватых перерастанием в крупномасштабный конфликт", - акцентировала внимание Захарова.