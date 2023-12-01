Титов: ситуация в мире подталкивает страны к приоритетному сотрудничеству с РФ

Сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития напомнил, что у двух стран есть собственные аналоги, которые могут быть эффективнее SWIFT

ПЕКИН, 1 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Ситуация на международной арене подталкивает КНР и другие страны к приоритетному сотрудничеству с Россией, а не с государствами, которые постоянно вводят всевозможные ограничения в торгово-экономической сфере. Такую точку зрения корреспонденту ТАСС высказал сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Не все китайские компании открыты к взаимодействию. Многие из них, имея большие обороты на Западе, боятся вторичных санкций, - сказал он. - Единственное, можно сказать, что надо выбирать приоритеты. Думаю, что ситуация в мире подталкивает к решению, и все-таки приоритеты будут в России и в других странах, которые сегодня осуществляют свободное торговое взаимодействие, нежели в тех, которые ставят ограничения".

Как уточнил Титов, по-прежнему существуют нюансы, связанные с оптимизацией взаиморасчетов между Россией и Китаем. "Мы говорим о том, что сегодня уже 90% расчетов [между КНР и РФ] идет в национальных валютах, - отметил он. - Мы приветствуем это, но есть вопросы, потому что китайские банки пока начисляют средства через систему SWIFT и, конечно, есть ограничения".

Уполномоченный при президенте РФ напомнил, что у Китая и России имеются собственные аналоги, которые могут быть эффективнее SWIFT. "Поэтому давайте использовать наши системы. Например, [китайские] банки могут и SWIFT себе оставить, а с нашими банками осуществлять коммуникации через нашу [российскую] систему", - пояснил он.

По словам Титова, Китаю и России предстоит "серьезная работа" по соответствующей проблематике. "С точки зрения общесистемных вопросов [двустороннего экономического сотрудничества], это, конечно, прежде всего вопросы взаиморасчетов", - подчеркнул он.

Поездка в Китай

Титов с 29 ноября по 1 декабря находится с визитом в КНР. В составе делегации - заместитель председателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Виктор Звагельский, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент "Опора России" Александр Калинин.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине состоялось ее 14-е пленарное заседание.