Песков: РФ сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа

Это особенно важно с учетом масштабов "разразившейся там гуманитарной катастрофы", сообщил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Решение о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа было бы целесообразным, особенно с учетом масштабов разразившейся там гуманитарной катастрофы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, предпочли бы видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе, и с учетом незавершенности процесса освобождения заложников", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что, несмотря на возобновление боевых действий в секторе Газа, Россия продолжит прилагать усилия и налаживать контакты со всеми соответствующими сторонами с тем, чтобы освободить остающихся там граждан РФ.