Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что остальные мероприятия в рабочем графике президента носят непубличный характер

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин продолжает работать в [Ново]-Огареве. В середине дня он имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал представитель Кремля. "Мы проинформируем вас о тех темах, которые будут рассматриваться", - пообещал он.

Песков уточнил, что все остальные мероприятия в рабочем графике Путина на пятницу носят непубличный характер.