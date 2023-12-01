Лавров заявил, что Блинкен сбежал из Скопье с Совета глав МИД ОБСЕ

По словам главы МИД РФ, госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, покинувшие мероприятия Совета глав МИД ОБСЕ, просто трусы, которые боятся честного разговора с фактами на руках

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал из Скопье, где проходило заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в СМИД ОБСЕ.

"Сбежал-то мой коллега, госсекретарь [США Энтони] Блинкен. Я никуда не сбегал", - сказал глава дипведомства РФ. По его словам, Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, покинувшие мероприятия Совета глав МИД ОБСЕ, просто трусы, которые боятся честного разговора с фактами на руках.

"На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? - отметил Лавров. - Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках".