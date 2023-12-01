Лавров: председатели ОБСЕ не имеют права не приглашать кого-то из членов организации

Глава МИД РФ отметил, что страна, которая вызывалась быть хозяйкой по итогам годового председательства, имеет обязанность обеспечить участие и всех министров, и тех лиц, которые их сопровождают, включая журналистов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатели ОБСЕ не могут выбирать, кого приглашать на заседания, так как обеспечение полноценного участия всех членов организации является их обязанностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Когда проводится заседание СМИД ОБСЕ, никто никого не должен никуда приглашать. Страна, которая вызывалась быть хозяйкой по итогам годового председательства, имеет обязанность обеспечить участие и всех министров, и тех лиц, которые их сопровождают, включая журналистов, чего здесь не произошло", - указал Лавров в ответ на вопрос ТАСС, означает ли его приезд в Скопье, что Запад начинает осознавать необходимость разговора с Москвой и можно ли сказать, что в этом смысле произошла подвижка к возвращению диалога. "Не имеют они права никого не приглашать", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он отметил, что Запад медленно "вдалбливает общественному мнению", что у председателей ОБСЕ якобы есть право определять, кто из членов организации сможет участвовать в ее мероприятиях, а кто - нет. "Мне очень было забавно читать в различных СМИ, что "поляки Лаврова не пригласили, а македонцы - пригласили", - продолжил министр. - Даже в такой подаче этой темы проявляется извращенный характер деятельности организации".

"Там и приглашения не надо. Просто страна-участница объявляет, что делегация летит тогда-то, такими-то маршрутами и рейсами. Будьте любезны, обеспечьте свои хозяйские функции, вот и все", - резюмировал глава МИД РФ.