Лавров: РФ не видит каких-либо причин, по которым цели СВО должны пересматриваться

По словам главы МИД, российское руководство знает, каких целей добивается, и ведет контроль их исполнения

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции (СВО) должны пересматриваться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные начнут возводить оборонительные сооружения на границах с Россией и Белоруссией, а также вдоль линии боевого соприкосновения. Означает ли это, что киевский режим отказался от своих захватнических планов, поинтересовался у Лаврова журналист. "Мы не видим каких-либо причин, по которым наши цели должны пересматриваться", - сказал глава МИД РФ.

Он обратил внимание на то, что российское руководство знает, каких целей добивается, и ведет контроль их исполнения.

Одна из целей СВО, отметил Лавров, вернуть власти Украины "к выполнению своей собственной конституции". При этом министр отметил, что решение, которое лежит в основе украинского государства, "нарушается, просто растоптано уже многократно".