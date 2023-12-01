Посольство РФ в Греции: маршрут возвращения борта Лаврова из Скопье определят в Москве

В диппредставительстве отметили, что Греция предоставила разрешение одновременно как на полет туда, так и обратно

АФИНЫ, 1 декабря. /ТАСС/. Греческие власти дали одновременно разрешение на пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова через воздушное пространство Греции в Северную Македонию и обратно, точный маршрут возвращения борта Лаврова из Скопье определят в Москве. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Греции.

"Обычно в стандартном режиме запрашивается разрешение на пролет как туда, так и обратно. Маршрут полета борта определит Москва. Что же касается Греции, то разрешение было получено одновременно как на полет туда, так и обратно", - сказал дипломат.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в посольстве РФ в Афинах, разрешение на пролет самолета Сергея Лаврова через воздушное пространство Греции в Северную Македонию на заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) было получено в рамках стандартной процедуры. По словам дипломата, болгары не дали разрешения на пролет самолета Лаврова с директором департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой на борту, а греки это никак не оговаривали.