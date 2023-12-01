Лавров: в сторону Сербии "прозвучал окрик" от США за подписание плана консультаций с РФ

По словам главы МИД РФ, никто ничего не скрывал, сербские и российские, снимали кадры подписания этого плана

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. "Окрик" от США прозвучал в сторону Сербии после того, как страна подписала план межмидовских консультаций с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"С министром Селаковичем (Никола Селакович занимал должность главы МИД Сербии в предыдущем составе правительства страны - прим. ТАСС) в Нью-Йорке мы подписали план консультаций между министерствами иностранных дел. <...> После того, как подписали этот план консультаций, никто ничего не скрывал, там были журналисты, сербские и российские, снимали кадры подписания этого плана. А вот из Вашингтона тут же прозвучал такой окрик, сербам сказали: "Как вы посмели подписывать план консультаций с Россией, которая является агрессором", - рассказал Лавров.