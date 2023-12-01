Лавров: Запад шел к созданию военных баз США на Черном море и Британии на Азовском

Глава МИД РФ указал, что это создавало неприемлемые риски для России

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Действия Запада в условиях минских соглашений вели к появлению военных баз США на Черном море и Великобритании - на Азовском, что создавало неприемлемые риски для России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Планировалось создание американской военной базы на Черном море, а британской - на Азовском море. Если вы представляете карту, это неприемлемо ни при каких обстоятельствах", - указал глава российского дипведомства, комментируя попытки Запада сформировать прямые угрозы РФ с территории Украины в условиях минских соглашений.

Киев годами уходил от выполнения минских соглашений, которые лежали в основе мирного урегулирования в Донбассе. К февралю 2022 года обстановка на линии соприкосновения накалилась до предела из-за интенсивных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После начала спецоперации в Белоруссии прошло несколько раундов российско-украинских переговоров. В июне этого года Путин продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года. Однако Киев отказался от договоренностей.