В СФ заявили, что нового сенатора от Нижегородской области определят в течение 30 дней

По словам главы комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, у губернатора Глеба Никитина широкий выбор кандидатов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кандидатура нового сенатора от Нижегородской области вместо Владимира Лебедева, умершего на 62-м году жизни, будет определена в течение 30 дней. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Новый сенатор должен быть наделен полномочиями в течение 30 дней", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в настоящее время достаточно широкий выбор кандидатов в сенаторы, но сначала он должен предложить освободившийся мандат двум кандидатам, которые шли на сентябрьские выборы вместе с Лебедевым.

"Это может быть не только человек из тройки, у губернатора достаточно широкий спектр выбора кандидатов в сенаторы. Первоначально он должен предложить оставшимся двум кандидатам, которые были в тройке, но, если они по каким-то причинам откажутся, он может наделить полномочиями сенатора депутата законодательного собрания или местного парламента", - отметил он. Кроме того, претендовать на мандат сенатора могут чиновники, которые имеют соответствующий стаж работы, бывшие послы и высшие офицеры.

О смерти сенатора сообщил 30 ноября в своем Telegram-канале губернатор. Как подчеркнул Тимченко со ссылкой на родственников, предварительная причина смерти Лебедева - инфаркт. "Предварительный прогноз, что это был инфаркт. Но это по сведению родственников, не заключение медиков, предварительно", - добавил он.

Сенатор также отметил, что Лебедев был профессионалом. "Он был человеком дисциплинированным, по-хорошему въедливым, если брался за какую-то тему, он ее доводил до логического завершения, до принятия необходимых соответствующих нормативных актов, управленческих решений. Считаю, что как администратор, как государственник он высокий профессионал", - резюмировал он.