Путин обсудил с СБ влияние достижения технологического суверенитета на безопасность РФ

Президент предоставил слово для доклада первому зампреду правительства Андрею Белоусову

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза влияние достижения технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны.

"Мы с вами сегодня обсудим вопрос очень важный, а именно как влияет достижение технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны", - сказал президент, открывая встречу. Он предоставил слово для доклада первому зампреду правительства Андрею Белоусову.

В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов.