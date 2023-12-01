Захарова: конференция Лаврова в Скопье показала, что Украина СМИ Запада уже не интересна

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам участия в Совете министров иностранных (СМИД) ОБСЕ показала, что Украина больше не интересует западные СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Пресс-конференция Сергея Лаврова в Скопье длилась почти 1,5 часа. Украина больше не интересует западные СМИ даже в виде антироссийских провокаций. Тему выключили", - отметила Захарова в Telegram-канале.
"Но мы [президента Украины Владимира] Зеленского не оставим в покое", - сказала дипломат.