Захарова: конференция Лаврова в Скопье показала, что Украина СМИ Запада уже не интересна

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Россия не оставит украинского президента Владимира Зеленского в покое

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам участия в Совете министров иностранных (СМИД) ОБСЕ показала, что Украина больше не интересует западные СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пресс-конференция Сергея Лаврова в Скопье длилась почти 1,5 часа. Украина больше не интересует западные СМИ даже в виде антироссийских провокаций. Тему выключили", - отметила Захарова в Telegram-канале.

"Но мы [президента Украины Владимира] Зеленского не оставим в покое", - сказала дипломат.