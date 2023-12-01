В СФ отметили, что Лебедев был порядочным и энергичным профессионалом

Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных сообщил, что прощание с политиком состоится 2 декабря с 11:00 до 12:00 в Кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Скончавшийся на 62-м году жизни сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев был настоящим профессионалом, очень порядочным и жизнерадостным человеком. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, добавив, что прощание с Лебедевым пройдет 2 декабря в Кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде.

"К большому сожалению, не стало нашего коллеги, нашего друга Владимира Альбертовича Лебедева. Он был настоящим профессионалом своего дела, порядочным, энергичным, жизнерадостным человеком и пользовался у коллег авторитетом и большим уважением", - сказал Двойных, возглавляющий комитет, в состав которого входил Лебедев.

Он сообщил, что прощание с Лебедевым состоится 2 декабря с 11:00 до 12:00 в Кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде.

"Владимир Альбертович внес значительный вклад в совершенствование российского законодательства и в сфере экологии, и в сфере природопользования, в частности, в регулирование лесного хозяйства. И очень многое сделал для формирования и доработки законодательного каркаса, регулирующего тему охоты", - добавил Двойных. Он выразил соболезнования от лица членов комитета родным и близким Лебедева. "Светлая ему память", - сказал парламентарий.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что Лебедева похоронят 2 или 3 декабря в Нижнем Новгороде, точную дату определят родственники.