Кириенко предложил модернизировать пространство у Дома молодежи в Луганске

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил возможность сделать конкурс среди молодежи в городе

ЛУГАНСК, 1 декабря. Общественное пространство около Дома молодежи в Луганске необходимо развивать, чтобы оно стало более популярным у жителей. Для этого можно провести конкурс уличных художников и привлечь бизнес, сказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко при посещении пространства.

"Надо включать максимально ребят, чтобы они сами участвовали [в оформлении пространства и росписи колонн под эстакадой моста]. Можно сделать конкурс среди ребят в Луганске. Это как раз для художников. Уверен, что у вас полно ребят, которым хотелось бы что-то изобразить, но у них нет возможности", - сказал Кириенко.

Общественное пространство расположено под эстакадой моста около здания Росмолодежи. Сейчас на территории пространства обустроены скейт-парк и площадка для воркаута.

"Сюда можно сразу кого-то из молодых предпринимателей привлекать, поставить фудтрак, чтобы у людей была возможность взять чай, кофе, глинтвейн безалкогольный. Новогодняя сейчас история будет. Можно делать мастер-классы, обучение для ребятишек, поставить будку с роликами и скейтбордами", - добавил Кириенко.

Он отметил, что необходимо устраивать мероприятия в выходные на этом пространстве, чтобы люди привыкли проводить время на этой территории.

Первый в новых регионах Дом молодежи, построенный при содействии Росмолодежи, открыли в Луганске 7 сентября. На церемонии открытия присутствовали Кириенко и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.