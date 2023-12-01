Одномандатников исключат из списка кандидатов за ошибки в документах

Речь идет об ошибках и опечатках, которые не позволяют достоверно "определить гражданина, выдвинутого в соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о недопуске к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками, на этапе формирования списков кандидатов по одномандатным округам. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки вносятся в законы "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ" и "О федеральной территории "Сириус". Их предлагается дополнить нормами, согласно которым ошибки и опечатки в документах, представленных в избирком, могут стать основанием для исключения гражданина из списка кандидатов по одномандатным избирательным округам до заверения такого списка.

Речь идет об ошибках и опечатках, которые не позволяют достоверно "определить гражданина, выдвинутого в соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе".

Проект разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 7 июня 2023 года. КС РФ признал не соответствующими основному закону существующие нормы, которые обязывают избиркомы считать ошибки и опечатки в документах отдельных кандидатов нарушением порядка выдвижения избирательным объединением списка кандидатов-одномандатников и отказывать в заверении такого списка целиком, даже если ошибки "не препятствуют установлению иных кандидатов, включенных в такой список".