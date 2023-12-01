Заксобрание Запорожской области приняло основные налоговые законы региона

В регионе, в частности, одобрили законы о патентной системе налогообложения и транспортном налоге

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Запорожской области приняло пакет законов, которые устанавливают с 1 января 2024 года размер ставки налогов, относящихся к ведению региональных властей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Законодательным собранием Запорожской области приняты основные законы, регулирующие деятельность в сфере налогообложения на территории области. Законы вступают в силу с 1 января 2024 года", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Депутаты одобрили региональные законы "О патентной системе налогообложения", "О транспортном налоге", "Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога", "О налоге на имущество организаций", "Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения".