ЕР в Петербурге поддержит Беглова на выборах губернатора в случае его выдвижения

Планируется, что выборы пройдут в Единый день голосования в сентябре 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Петербургское отделение партии "Единая Россия" поддержит кандидатуру Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые запланированы на сентябрь 2024 года, в случае его выдвижения. Об этом журналистам сообщил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Госдумы Сергей Боярский.

"В случае, если Александр Дмитриевич [Беглов] будет баллотироваться на пост губернатора, безусловно, "Единая Россия" его поддержит", - сказал Боярский. Он принял участие в работе XXXVII Конференции регионального отделения "Единой России".

Планируется, что выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в Единый день голосования в сентябре 2024 года.