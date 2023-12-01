Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

Из него исключили адвокатов Шота Горгадзе и Генри Резника, журналиста Леонида Никитинского, общественных деятелей Александра Мукомолова и Мару Полякову, а также экономиста Евгения Ясина

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Указ опубликован на сайте Кремля.

Из состава СПЧ исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова, а также экономист Евгений Ясин, который умер в сентябре. В совет включены несколько новых членов, в том числе правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова и другие.

Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, традиционная встреча Путина с СПЧ пройдет в декабре.