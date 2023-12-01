1 декабря, 16:08,
обновлено 1 декабря, 16:21

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

Президент РФ Владимир Путин. Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин
© Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Из него исключили адвокатов Шота Горгадзе и Генри Резника, журналиста Леонида Никитинского, общественных деятелей Александра Мукомолова и Мару Полякову, а также экономиста Евгения Ясина

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Указ опубликован на сайте Кремля.

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Из состава СПЧ исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова, а также экономист Евгений Ясин, который умер в сентябре. В совет включены несколько новых членов, в том числе правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова и другие.

Как ранее сообщал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, традиционная встреча Путина с СПЧ пройдет в декабре. 

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