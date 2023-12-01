Борт Лаврова вернулся из Скопье в Москву маршрутом через территорию Греции

Глава МИД РФ принял участие в пленарном заседании СМИД ОБСЕ, провел несколько двусторонних контактов и трехстороннюю встречу с действующим и будущим председателями организации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова вернулся в Москву с Совета министров иностранных дел ОБСЕ маршрутом через территорию Греции и Турции, свидетельствуют данные авиационного трекера Flightradar24.

Лавров в Скопье поучаствовал в пленарном заседании СМИД ОБСЕ, провел несколько двусторонних контактов и трехстороннюю встречу с действующим и будущим председателями организации. Также министр дал пресс-конференцию, которая собрала более 100 журналистов со всего мира и продлилась около 1 часа 15 минут.

В среду борт Лаврова пролетел маршрутом через Грецию, а не Болгарию, на СМИД ОБСЕ в Скопье. Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение Софии "абсурдным и глупым".