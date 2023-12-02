Дипломат РФ назвал недопустимым избирательный поход к защите культурного наследия

Советник постоянного представительства России в Женеве Ярослав Еремин считает, что вопрос о защите памятников и святынь не должен зависеть от их национальной и религиозной принадлежности

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия исходит из недопустимости применения избирательного подхода к культурному наследию, выражая возмущение варварским уничтожением памятников и захоронений советской эпохи в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом заявил в пятницу советник постоянного представительства РФ в Женеве Ярослав Еремин, выступивший в женевской штаб-квартире ООН на семинаре по культурным правам и наследию.

"Исходим из недопустимости применения избирательного подхода к культурному наследию. Вопрос о защите культурных памятников и святынь не должен зависеть от их национальной и религиозной принадлежности. Всемирное наследие значимо для всего человечества и в силу этого не может иметь политической окраски", - отметил Еремин.

"С сожалением вынуждены констатировать, что в современном мире немало возмутительных примеров крайне избирательного подхода к защите культурного наследия. Так, в некоторых европейских странах, в частности Латвии, Литве, Эстонии, идет целенаправленное, поистине варварское уничтожение памятников и захоронений советским воинам", - продолжил дипломат. Он также напомнил, что власти Украины "намеренно снесли десятки памятников великим русским деятелям культуры и защитникам Украины, освобождавшим ее от немецко-фашистских захватчиков". При этом монументы "сознательно уничтожаются лишь на том основании, что они ассоциируются с Россией", а международное сообщество и международные правозащитные механизмы "хранят по этому поводу позорное молчание".

Еремин назвал "категорически неприемлемой и возмутительной" проводимую странами коллективного Запада русофобскую "политику отмены" всего русского, затрагивающую в том числе область музейных обменов. "Мы становимся свидетелями кощунственного изменения в угоду политической конъюнктуре этнической принадлежности русских художников, одностороннего отказа от выставочных проектов с российским участием и от возврата в Россию музейных экспонатов", - констатировал дипломат. В этой связи как никогда актуален призыв ориентироваться на исторические факты и ставить во главу угла приоритет сохранения объектов исторического наследия вне зависимости от сиюминутной политической конъюнктуры, резюмировал он.

Семинар по культурным правам и наследию был проведен в Женеве в соответствии с резолюцией Совета ООН по правам человека, принятой на его 49-й сессии в начале прошлого года.