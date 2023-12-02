Мишустин поздравил участников премии "Юрист года" с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что профессия юриста требует большой ответственности, объективности и принципиальности, выдержки и самоотдачи

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил участников и гостей премии "Юрист года" с профессиональным праздником, отметив, что профессия юриста требует большой ответственности, объективности и принципиальности, выдержки и самоотдачи. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Ваша профессия требует большой ответственности, объективности и принципиальности, выдержки и самоотдачи, многогранных знаний и стремления постоянно саморазвиваться. Вы стоите на страже законности, надежно защищаете конституционные права и свободы граждан, интересы государства и бизнеса", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил, что юристы всегда находят индивидуальный подход к каждому человеку, проявляют сочувствие и оказывают поддержку. Также представители профессии оперативно принимают взвешенные решения и помогают найти выход в самых сложных ситуациях, подчеркнул Мишустин.

Глава правительства выразил особые поздравления номинантам и лауреатам премии "Юрист года", церемония вручения которой проходит в Москве 2 декабря. "Вручение высокой награды - это заслуженное признание ваших достижений и существенного вклада в формирование и совершенствование законодательства, справедливого и беспристрастного судопроизводства. Уверен, что вы будете достойно продолжать лучшие традиции отечественной юриспруденции", - добавил он. Мишустин пожелал участникам и гостям здоровья и дальнейших успехов.

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста, профессиональный праздник, установленный указом президента РФ от 4 февраля 2008 года. Высшей юридической премией РФ является премия "Юрист года", учрежденная указом президента от 8 октября 2009 года. Она присуждается ежегодно Ассоциацией юристов России за заслуги в "формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан". Всего с 2009 года премии во всех номинациях были удостоены более 80 человек. Ее первым лауреатом стал один из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ доктор юридических наук Сергей Алексеев.