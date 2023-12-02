Кириенко выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Лебедева

Первый замруководителя Администрации президента РФ отметил, что политик прожил жизнь сильного человека, который постоянно занимался созданием чего-то нового

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев прожил жизнь сильного человека, который постоянно занимался созданием чего-то нового. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с политиком.

"Сейчас поддерживает и дает силы понимание того, что Володя прожил очень короткую, но очень счастливую жизнь. Он прожил жизнь очень сильного человека", - сказал Кириенко.

По его словам, Лебедев "всегда был очень искренним, настоящим, эмоциональным человеком". "Он говорил то, что считал нужным сказать. Он делал то, во что он верил. Он служил своей стране, своей родной земле, был созидателем. Он всегда придумывал что-то новое, всегда что-то создавал", - отметил Кириенко, добавив, что за сенатором оставались "построенные храмы, возрожденные природоохранные зоны".