Медведев: РФ вправе использовать "справедливое проецирование силы" против недругов

В отношении дружественно настроенных стран Россия будет и далее применять принципы добрососедства и благожелательного невмешательства, отметил замглавы Совбеза

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право использовать стратегию "справедливого проецирования силы" во всех сферах против недружественных стран. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице в сети "ВКонтакте" в публикации, посвященной 200-летию доктрины Монро.

"В отношении дружественно настроенных стран Россия будет и далее применять принципы добрососедства и благожелательного невмешательства. В отношении противников может быть использована стратегия "справедливого проецирования силы" во всех сферах - военной, экономической, культурной, транспортно-логистической, информационно-технологической и других", - заверил он.