Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили договоренности Израиля и ХАМАС по обмену пленными

Михаил Богданов и Назих Нагари отметили важность реализации договоренностей между сторонами конфликта об обмене удерживаемыми лицами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари на встрече указали на важность реализации договоренностей между движением ХАМАС и Израилем по обмену пленными.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положении дел в секторе Газа и важности реализации договоренностей между ХАМАС и Израилем об обмене удерживаемыми лицами", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

В ведомстве отметили, что стороны также рассмотрели "ряд практических вопросов дальнейшего развития российско-египетских традиционно дружественных отношений, включая углубление политического диалога и внешнеполитической координации в ООН и на других международных площадках".

Встреча прошла по просьбе египетского посла.