РФ и несколько стран СНГ выступили за усилия по борьбе с терроризмом на пространстве ОБСЕ

В МИД России также указали на убежденность государств "в необходимости повышения эффективности ОБСЕ, поиска объединяющих тем, недопущения в ее деятельности двойных стандартов, географических и тематических перекосов"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия и несколько стран Содружества Независимых Государств выступили за объединение усилий по борьбе с международным терроризмом на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Выступаем за продвижение позитивной повестки дня, открытость для обсуждения самых сложных вопросов и вызовов, настроенность на деидеологизированный прагматичный диалог по решению общих проблем безопасности, что, в частности, предполагает объединение усилий для противодействия на равноправной основе транснациональным и современным вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму и экстремизму, организованной преступности, нелегальной миграции, распространению оружия массового поражения, угрозам в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий, а также незаконному обороту легкого и стрелкового оружия и наркотиков, торговле людьми", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ заявлении о ситуации на пространстве ОБСЕ в сфере безопасности, подготовленном Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном.

В ведомстве также указали на убежденность стран "в необходимости повышения эффективности ОБСЕ, поиска объединяющих тем, недопущения в ее деятельности двойных стандартов, географических и тематических перекосов". "Считаем важным соблюдать правила процедуры и другие решения директивных органов ОБСЕ, а также следовать принципам беспристрастности, транспарентности и подотчетности", - отмечается в заявлении.

С 30 ноября по 1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в Скопье принял участие в пленарном заседании СМИД ОБСЕ, провел ряд двусторонних контактов и трехсторонюю встречу с действующим и будущим председателями организации. Также министр дал пресс-конференцию, которая собрала более 100 журналистов со всего мира и продлилась около 1 часа 15 минут.