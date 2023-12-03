Москалькова надеется, что украинские пленные смогут поддерживать связь с семьями

Как отметила омбудсмен, посещения российских военнопленных и военнослужащих Украины, находящихся в России, будут продолжать

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что украинские военнослужащие, которые сейчас находятся в РФ, смогут поддерживать связь со своими семьями, в том числе посредством звонков.

"Мы также надеемся, что связь с родственниками будет осуществлена и дальше с помощью звонков, которые имеют право получать украинские военнослужащие", - сказала Москалькова ТАСС.

Омбудсмен напомнила, что ранее она и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец "договорились об одновременных посещениях российских военнопленных и военнослужащих Украины", которые сейчас находятся в России. "Такие посещения начались. Мы будем продолжать", - заверила она.

Москалькова рассказала, что во время недавнего посещения украинские военнослужащие передали ей письма для своих родных, а также попросили уполномоченного "выяснить, какого судьба тех писем, которые они передали через Международный Комитет Красного Креста".