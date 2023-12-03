В представительстве РФ не смогли связаться с некоторыми россиянами в секторе Газа

Люди по-прежнему добавляются в списки на эвакуацию, заявила пресс-секретарь представительства при ПНА Алия Зарипова

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает попытки установить связь с россиянам в секторе Газа. С некоторыми это до сих пор не удается, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

Она добавила, что дипломаты пока не верифицировали информацию о гибели россиянина в секторе Газа. "Да, есть [граждане, с которыми не удается связаться]. Мы продолжаем пытаться с ними связаться", - сказала Зарипова.

По ее словам, эвакуация российских граждан из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется.

"Сколько времени потребуется на эвакуацию оставшихся россиян, мы предсказать не можем, поскольку списки на выход одобряются партиями. Эвакуация продлится столько, сколько потребуется, - отметила пресс-секретарь представительства РФ при ПНА. - Люди в списки по-прежнему добавляются".