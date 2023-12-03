В Бельгии возложили цветы к могилам советских воинов в День Неизвестного Солдата

На территории страны находятся более 300 военных захоронений военнослужащих СССР

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к могилам советских воинов в День Неизвестного Солдата состоялась на кладбище коммуны Эвер в Брюсселе. В ней принял участие и. о. постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов, передает корреспондент ТАСС.

"Памятный монумент в Брюсселе является одним из множества захоронений советских солдат, военнопленных, узников концлагерей на территории европейских стран. Эти места священны для россиян. Ценим усилия тех, кто обеспечивает сохранность захоронений и расположенных на них мемориальных объектов. Однако не во всех государствах - членах ЕС должным образом чтят память тех, кто плечом к плечу, вне зависимости от национальности, сражался ради освобождения Европы от коричневой чумы. Доходит до кощунственных попыток уничтожить исторические памятники и тем самым стереть напоминание о событиях тех страшных лет", - заявили ТАСС в постпредстве России при ЕС по случаю этого события.

В городах по всей Бельгии известны свыше 300 советских военных захоронений. Российские дипломаты следят за их состоянием и продолжают работу по установлению имен неизвестных солдат. В Бельгии до сих пор находят ранее неизвестные захоронения советских и российских воинов, относящиеся к периоду как Второй, так и Первой мировой войны.

В годы Второй мировой войны гитлеровцы вывозили советских военнопленных в концлагеря на территории оккупированной Бельгии, где те работали на угольных и железных шахтах Валлонии и на оружейных заводах Льежа. Многие из них бежали из плена и присоединялись к отрядам Сопротивления, продолжая борьбу в глубоком тылу нацистской Германии. В 1944 году, когда территория Бельгии была освобождена войсками союзников, советские солдаты принимали участие в боях по освобождению нескольких бельгийских городов.