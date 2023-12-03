Медведев заявил, что США могут получать финансовую выгоду от "помощи Киеву"

Зампред Совета безопасности также отметил, что целью вмешательства Вашингтона является "выпуск оборонной продукции для увеличения объемов военного производства и создания рабочих мест"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, рассказав о наращивании расходов на выпуск боеприпасов для поддержки Украины, выдал настоящую причину американской помощи Украине. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной, - написал политик на английском языке на своей странице в соцсети X (ранее - Twitter). - Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США на $40 млрд. Какой искренний человек!"

Таким образом, как указал Медведев, цель вмешательства Вашингтона не помощь "умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира", не борьба "за демократию против тирании".

"И нет, речь идет даже не о противостоянии России с целью уменьшения ее обороноспособности. Оказывается, все дело - в выпуске оборонной продукции для увеличения объемов военного производства и создания рабочих мест. И, возможно, в огромной прибыли, которую получают от этого компании, близкие к администрации [президента США Джо] Байдена", - констатировал зампред Совбеза России.

Медведев резюмировал фразой на латыни - Lingua mali pars pessima servi, что обычно переводят как "Язык - худшая часть худого слуги" или русским аналогом "Язык мой - враг мой".