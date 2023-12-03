СМИ: у Путина на неделе запланированы международные контакты

Также ожидается, что президент выступит по случаю Дня Героев Отечества, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по правам человека. Также у него планируются международные контакты, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, у главы государства ожидается выступление по случаю Дня Героев Отечества (он отмечается в субботу, 9 декабря) и поездка в один из регионов страны. В пресс-службе Кремля пока не сообщали о таких планах президента.

Кроме того, Путин выступит на форуме ВТБ "Россия зовет!" (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что такое мероприятие ожидается) и примет верительные грамоты у вновь прибывших послов из более чем 20 стран, включая Великобританию и Германию (эту церемонию Кремль уже официально анонсировал).