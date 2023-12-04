Клуб "Валдай" проведет в Москве XIV Азиатскую конференцию

На мероприятии соберутся 30 экспертов из Вьетнама, Индии, Малайзии, Монголии, Пакистана, России, Таиланда и Японии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. XIV Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет в Москве 4-5 декабря. Эксперты из разных стран встретятся, чтобы обсудить роль государств региона в формирующемся многополярном мире.

В конференции примут участие 30 экспертов из Вьетнама, Индии, Малайзии, Монголии, Пакистана, России, Таиланда и Японии. До начала мероприятия его участники также проведут встречу с замглавы МИД РФ Андреем Руденко.

"В условиях противостояния России с Западом Азия остается зоной мира. В отличие от Европы и Ближнего Востока, здесь отсутствует религиозный радикализм, нет военных союзов, которые инициировали бы разделительные барьеры и выстраивали внешнюю политику в антироссийском ключе. Даже появление AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США - прим. ТАСС) не изменило обстановку в регионе", - отметили в клубе "Валдай".

В связи с этим ожидается, что конференция станет продолжением дискуссии о новом многополярном мироустройстве, которая получила развитие в последние годы. На четырех тематических сессиях эксперты обсудят процессы регионального развития в Азии, потенциал разрядки международной напряженности, глобализацию.

Кроме того, важной частью обсуждений на конференции станут отношения России и государств Азии. Как напомнили организаторы, в последние годы регион стал приоритетным направлением для внешнеэкономической деятельности РФ.

"Переориентация на азиатские рынки, формирование новых производственных и логистических цепочек, деглобализация, регионализация, а также связанные с ними дедолларизация и переход на расчеты в национальных валютах продолжают смещать центр активности и влияния из Евро-Атлантики в Азию", - подчеркнули в клубе "Валдай".