В ДНР сообщили, что ВСУ укрепили группировку под Горловкой подразделением из иностранцев

По словам советника главы республики Яна Гагина, украинские войска готовят попытку атаковать позиции российских сил в этом районе

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Украинские войска укрепили группировку под Горловкой в ДНР подразделением из нескольких десятков иностранцев, сообщил ТАСС советник главы республики Ян Гагин.

"Противник укрепил свою группировку на горловском направлении бойцами иностранного легиона. По данным нашей разведки, на этот участок фронта прибыло несколько десятков иностранцев", - сказал Гагин.

По его словам, украинские войска готовят попытку атаковать позиции российских сил в этом районе.

В конце ноября Гагин сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины сконцентрировали крупную группировку под Горловкой.