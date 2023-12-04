Песков прокомментировал нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая

По словам пресс-секретаря президента России, Кремль не приветствует провокации

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Кремль не приветствует любые провокационные действия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя нарушение кораблем Военно-морских сил (ВМС) США суверенитета Китая.

"В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности", - сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли сообщил, что появление корабля прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли) нарушило суверенитет КНР. Как уточнил Тянь Цзюньли, своими действиями Вашингтон подрывает стабильность в регионе, "серьезно нарушает международное право и основополагающие нормы международных отношений".