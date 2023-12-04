Главу Минэкономразвития ДНР назначили зампредседателем правительства региона

Этот пост займет Владимир Зверков

ДОНЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин освободил от исполнения обязанностей министра экономического развития региона Владимира Зверкова и назначил его на пост заместителя председателя правительства ДНР, следует из текста указа, размещенного на сайте главы.

"Назначить Зверкова Владимира Игоревича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики, освободив от исполнения обязанностей министра экономического развития ДНР", - сообщается в тексте указа.

Зверков до лета 2022 года занимал должность заместителя директора департамента регионального развития Министерства экономического развития Российской Федерации, в августе назначен на должность первого заместителя министра экономического развития ДНР. В ноябре 2022 года возглавил региональное министерство.