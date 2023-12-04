4 декабря, 10:35

Российский дипломат сравнил ужесточение таможенных правил ЕС для россиян со Средневековьем

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов назвал подобную практику позорной

БУДАПЕШТ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Ужесточение в Евросоюзе таможенных ограничений в отношении российских граждан напоминает времена Средневековья, когда бароны-разбойники безжалостно грабили путешественников, оказавшихся на их землях. Такое мнение высказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов, комментируя ТАСС усиление властями ЕС контроля за перемещением через границу товаров из РФ.

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"Эту позорную практику изобретатели брюссельских санкций, похоже, почерпнули из Средневековья, когда европейские бароны просто грабили проезжавших по их территории, не считая это преступлением, и усматривали в этом даже проявление доблести", - заявил дипломат.

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо данные об изъятии венгерскими таможенниками у российских граждан подсанкционных предметов, в том числе вещей личного пользования, Станиславов сказал: "В отношении Венгрии посольство не располагает информацией о том, что здесь были случаи конфискации личных вещей российских граждан на основании обновленных поправок в европейское таможенное законодательство". 

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