Российский дипломат сравнил ужесточение таможенных правил ЕС для россиян со Средневековьем

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов назвал подобную практику позорной

БУДАПЕШТ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Ужесточение в Евросоюзе таможенных ограничений в отношении российских граждан напоминает времена Средневековья, когда бароны-разбойники безжалостно грабили путешественников, оказавшихся на их землях. Такое мнение высказал посол России в Венгрии Евгений Станиславов, комментируя ТАСС усиление властями ЕС контроля за перемещением через границу товаров из РФ.

"Эту позорную практику изобретатели брюссельских санкций, похоже, почерпнули из Средневековья, когда европейские бароны просто грабили проезжавших по их территории, не считая это преступлением, и усматривали в этом даже проявление доблести", - заявил дипломат.

В то же время, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо данные об изъятии венгерскими таможенниками у российских граждан подсанкционных предметов, в том числе вещей личного пользования, Станиславов сказал: "В отношении Венгрии посольство не располагает информацией о том, что здесь были случаи конфискации личных вещей российских граждан на основании обновленных поправок в европейское таможенное законодательство".